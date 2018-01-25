Мошенники использовали фотографии Светланы Зейналовой для продажи товаров в интернет-магазине

Светлана Зейналова была неприятно удивлена, увидев, что её снимки используют мошенники для продажи товаров в интернет-магазине. Телеведущая опубликовала на своей страничке в соцсети скрин с сайта. В комментарии к публикации она указала, что её двойник проживает в Челябинске и, вероятнее всего, очень счастлив своей должностью, если судить по его улыбающемся лицу.Сложилось впечатление, что Светлана Зейналова подрабатывает менеджером в сфере сотовой связи. Сама телеведущая пошутила на этот счёт, а также обратилась с жалобой к интернет-магазину. Руководство маркета уже принесло знаменитости свои извинения, сообщив, что фото попало на сайт случайно.