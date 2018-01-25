Мошенники использовали фотографии Светланы Зейналовой для продажи товаров в интернет-магазине
Светлана Зейналова, сама того не зная, продавала товары в челябинском интернет-магазине. Телеведущая очень удивилась, когда случайно увидела свой снимок среди фотографий менеджеров. Вот только её челябинского двойника зовут Людмила.
Светлана Зейналова была неприятно удивлена, увидев, что её снимки используют мошенники для продажи товаров в интернет-магазине. Телеведущая опубликовала на своей страничке в соцсети скрин с сайта. В комментарии к публикации она указала, что её двойник проживает в Челябинске и, вероятнее всего, очень счастлив своей должностью, если судить по его улыбающемся лицу.
Сложилось впечатление, что Светлана Зейналова подрабатывает менеджером в сфере сотовой связи. Сама телеведущая пошутила на этот счёт, а также обратилась с жалобой к интернет-магазину. Руководство маркета уже принесло знаменитости свои извинения, сообщив, что фото попало на сайт случайно.
Светлана Зейналова была неприятно удивлена, увидев, что её снимки используют мошенники для продажи товаров в интернет-магазине. Телеведущая опубликовала на своей страничке в соцсети скрин с сайта. В комментарии к публикации она указала, что её двойник проживает в Челябинске и, вероятнее всего, очень счастлив своей должностью, если судить по его улыбающемся лицу.
Сложилось впечатление, что Светлана Зейналова подрабатывает менеджером в сфере сотовой связи. Сама телеведущая пошутила на этот счёт, а также обратилась с жалобой к интернет-магазину. Руководство маркета уже принесло знаменитости свои извинения, сообщив, что фото попало на сайт случайно.