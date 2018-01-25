Британские туристы возле развалин замка Эйнсфорд запечатлели на камеру призрачную фигуру средневекового монаха

Мужчина решил приехать сюда с сыном, чтобы помочь ему подготовиться для урока истории, так что сделал много интересных сюжетов. Во время экскурсии рядом не было других людей, однако на фото был замечен фантом человека в темной одежде и капюшоне, стоящий на лестнице. Свидетели события решили найти информацию о старинном сооружении, после чего выяснили, что граф, являющийся владельцем замка, внезапно ушел в монастырь.Никто не знает причины его смерти в 1311 г, однако люди стали часто замечать призрак служителя церкви во время прогулок возле родового гнезда. Сам британец неоднократно сталкивался с паранормальными явлениями после пережитой клинической смерти, так что уже не удивляется очередному приходу души из иного мира.