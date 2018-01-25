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На побережье Коста-Брава стая скворцов образовала в небе силуэт гигантской птицы
Немецкому туристу Дениэлю Биберу удалось стать свидетелем необычного события на побережье Коста-Брава. Стая скворцов образовала в небе силуэт гигантской птицы, но ученые не могут пояснить природу феномена.

Мужчина опубликовал фото в сетях, после чего эксперты упомянули о мурмурации, но не дали пояснений, как птицы могут во время полета создавать необычные фигуры, становясь при этом единым живым организмом. Тысячи особей летели в своем шедевре над страной, а людям казалось, что созданное ими существо машет крыльями в воздухе.

На побережье Коста-Брава стая скворцов образовала в небе силуэт гигантской птицы


Пока есть версия, что пернатые были напуганы появлением ястреба, после чего решили испугать противника таким необычным способом. Однако были замечены случаи коллективного разума среди обитателей морей и насекомых, так что науке только предстоит сделать новые открытия тайн природного мира.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:36
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