На побережье Коста-Брава стая скворцов образовала в небе силуэт гигантской птицы

Мужчина опубликовал фото в сетях, после чего эксперты упомянули о мурмурации, но не дали пояснений, как птицы могут во время полета создавать необычные фигуры, становясь при этом единым живым организмом. Тысячи особей летели в своем шедевре над страной, а людям казалось, что созданное ими существо машет крыльями в воздухе.Пока есть версия, что пернатые были напуганы появлением ястреба, после чего решили испугать противника таким необычным способом. Однако были замечены случаи коллективного разума среди обитателей морей и насекомых, так что науке только предстоит сделать новые открытия тайн природного мира.