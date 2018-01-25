Патриарх Кирилл объяснил причину канонизации Николая II
Патриарх всея Руси Кирилл объяснил, что Русская православная церковь (РПЦ) причислила к лику святых последнего императора Российской империи Николая II, а также его семью, за то, что последние поставили духовные идеалы выше императорской короны. Об этом епископ сообщил в среду 24 января на открытии рождественских чтений.
Патриарх Кирилл объяснил, что сам император Николай II и семья его признаком благородства считали не принадлежность к царскому и дворянскому роду, а чистоту души и помыслов.
В 2015 году было возбуждено дело о гибели последнего российского императора, а также его семьи. Семью Романовых расстреляли летом в 1918 году по постановлению Уральского совета крестьянских и рабочих депутатов, контролируемого большевиками, в Екатеринбурге.
Патриарх Кирилл объяснил, что сам император Николай II и семья его признаком благородства считали не принадлежность к царскому и дворянскому роду, а чистоту души и помыслов.
В 2015 году было возбуждено дело о гибели последнего российского императора, а также его семьи. Семью Романовых расстреляли летом в 1918 году по постановлению Уральского совета крестьянских и рабочих депутатов, контролируемого большевиками, в Екатеринбурге.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:54