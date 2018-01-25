Патриарх Кирилл объяснил причину канонизации Николая II

Патриарх Кирилл объяснил, что сам император Николай II и семья его признаком благородства считали не принадлежность к царскому и дворянскому роду, а чистоту души и помыслов.В 2015 году было возбуждено дело о гибели последнего российского императора, а также его семьи. Семью Романовых расстреляли летом в 1918 году по постановлению Уральского совета крестьянских и рабочих депутатов, контролируемого большевиками, в Екатеринбурге.