АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Ренат Ибрагимов самостоятельно примет роды у жены в домашних условиях
70- летний певец Ренат Ибрагимов планирует самостоятельно принимать роды в домашних условиях у своей жены.
Ренат Ибрагимов самостоятельно примет роды у жены в домашних условиях


В начале января стало известно, что певец Ренат Ибрагимов в свои 70 лет готовится стать отцом в девятый раз. Артист раз будущему пополнению и намеревается принимать роды у 30-летней супруги Светланы лично.

Умудренный опытом отец признался, что уже не может дождаться появления на свет малыша и готовится морально к предстоящим родам любимой жены.

Ибрагимов рассказал, что лично будет помогать появляться малышу на свет, так как уже ознакомился с профессиональной литературой и все необходимые для этого навыки уже освоил.

Певец добавил: «Я уже принимал роды, у меня большой опыт. Восьмого ребенка сам принимал, в бане с женой рожали».

Со слов Рената Ибрагимова, его девятый малыш появится дома, а не в больнице. Певец уверен, что, когда мужчина участвует в этом процессе, это лучшим образом отражается на отношениях с супругой и детьми.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 15:06
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Порошенко потребовал от русскоязычной журналистки
Ученые рассказали, что люди находятся под
СМИ: Близкое окружение возлюбленного Анастасии
На Аляске свидетели события наблюдали за полетом
Эксперты: Человеческая деятельность вскоре
Развитие инфраструктуры мешает природному
Просмотреть все новости