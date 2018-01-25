Ренат Ибрагимов самостоятельно примет роды у жены в домашних условиях

В начале января стало известно, что певец Ренат Ибрагимов в свои 70 лет готовится стать отцом в девятый раз. Артист раз будущему пополнению и намеревается принимать роды у 30-летней супруги Светланы лично.Умудренный опытом отец признался, что уже не может дождаться появления на свет малыша и готовится морально к предстоящим родам любимой жены.Ибрагимов рассказал, что лично будет помогать появляться малышу на свет, так как уже ознакомился с профессиональной литературой и все необходимые для этого навыки уже освоил.Певец добавил: «Я уже принимал роды, у меня большой опыт. Восьмого ребенка сам принимал, в бане с женой рожали».Со слов Рената Ибрагимова, его девятый малыш появится дома, а не в больнице. Певец уверен, что, когда мужчина участвует в этом процессе, это лучшим образом отражается на отношениях с супругой и детьми.