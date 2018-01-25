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Жители из перуанского города Ламаса были поражены видом радужных облаков в небе
Жители из перуанского города Ламаса были поражены видом радужных облаков в небе, напоминающих им сказочные сюжеты. Местный фотограф запечатлел это природное чудо на камеру и опубликовал снимки в сетях.

Он сам был шокирован невероятным зрелищем, так что долго не мог прийти в себя после его созерцания. Скептики сразу предположили, что это могут быть перламутровые облака, образовавшиеся в стратосфере на 25-километровой высоте. Они наполнены космическим светом, после чего радуют людей необычной палитрой красок.

Жители из перуанского города Ламаса были поражены видом радужных облаков в небе


Некоторые пользователи сетей считают феномен проделками пришельцев или порталом в параллельный мир, а также упоминают о теории разумных облаков. Незримые существа могут подавать землянам знаки и выполняют определенные задачи, пока человечество занято играми своего разума.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:00
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