Жители из перуанского города Ламаса были поражены видом радужных облаков в небе

Он сам был шокирован невероятным зрелищем, так что долго не мог прийти в себя после его созерцания. Скептики сразу предположили, что это могут быть перламутровые облака, образовавшиеся в стратосфере на 25-километровой высоте. Они наполнены космическим светом, после чего радуют людей необычной палитрой красок.Некоторые пользователи сетей считают феномен проделками пришельцев или порталом в параллельный мир, а также упоминают о теории разумных облаков. Незримые существа могут подавать землянам знаки и выполняют определенные задачи, пока человечество занято играми своего разума.