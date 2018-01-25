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Учёные использовали влажность воздуха в качестве "топлива" для робота
Учёные из Сеульского университета создали робота, который осуществляет своё движение благодаря влажности воздуха. Разработку, функционирующую на таком нехитром "топливе", планируют применить в создании военной и медицинской техники.

Секрет робота, использующего влажность воздуха как "топливо", лежит в его конструкции. Центр механизма состоит из двух слоёв, расширяющихся и сужающихся при изменении показателя влажности. Для этого был использован полиимид, а также полиэтиленоксидные нановолокона. "Ноги" разработки асимметричны и изготовлены из полиэтилентерефталата. Тем не менее, такая простая конструкция позволяет двигать её вперёд.

Учёные использовали влажность воздуха в качестве "топлива" для робота


Учёные отмечают, что робот осуществляет движение только вперёд. Несмотря на кажущуюся простоту, это изобретение показывает новый взгляд на получение энергии и перемещение в пространстве. Разработка будет полезна в военной и медицинской сфере.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 17:00
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