Учёные использовали влажность воздуха в качестве "топлива" для робота

Секрет робота, использующего влажность воздуха как "топливо", лежит в его конструкции. Центр механизма состоит из двух слоёв, расширяющихся и сужающихся при изменении показателя влажности. Для этого был использован полиимид, а также полиэтиленоксидные нановолокона. "Ноги" разработки асимметричны и изготовлены из полиэтилентерефталата. Тем не менее, такая простая конструкция позволяет двигать её вперёд.Учёные отмечают, что робот осуществляет движение только вперёд. Несмотря на кажущуюся простоту, это изобретение показывает новый взгляд на получение энергии и перемещение в пространстве. Разработка будет полезна в военной и медицинской сфере.