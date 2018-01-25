Учёные: Хищные кошки намного спортивнее своих жертв

Учёных заинтересовали способности хищных кошек предугадывать манёвры своих жертв, а также выбирать необходимую для преследования скорость, учитывая моменты для ускорения и повороты. Исход охоты может зависеть от "спортивных данных" животного. Для того чтобы определить факторы, помогающие гепардам и львам проводить удачную охоту, специалисты с помощью ошейников с GPS проследили за более 5 тысячами "пробежек" животных.Использование компьютерной модели помогло определить "спортивные" показатели зверей: скорость и тактику. Оказалось, что у хищных кошек на 20% сильнее мышцы, скорость на 38%, ускорение - 37%, способность к замедлению на 72% больше чем у их жертв.