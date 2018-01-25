Эпические проекты России, громко начатые и постепенно забытые
В России осталось множество эпичных проектов, которые громко начинали, но так и не довели до конца: подмосковный коллайдер, станция "Фобос-грунт", "Ё-мобиль", отечественный поисковик "Спутник" и гибкий дисплей "Роснано".
В 1983 году под Москвой началось возведение гигантского коллайдера, призванного доказать превосходство СССР в поиске новых частиц. Инженеры соорудили кольцо диаметром в 5 м и длиной в 21 км, но на оборудование в России денег не нашлось, напоминает РИА Новости. В 2011 Россия впервые запустила межпланетный зонд "Фобос-грунт", призванный взять образцы со спутника Марса, однако связь с аппаратом пропала, а сама станция дрейфует на орбите Земли.
"Ё-мобиль" олигарха Михаила Прохорова должен был представить миру дешевый гибридный автомобиль, однако и данный проект свернули в начале 2014 года. Неудачи постигли и госпоисковик "Спутник", выкупленный "Ростелекомом", а также гибкие планшеты от "Роснано".
В 1983 году под Москвой началось возведение гигантского коллайдера, призванного доказать превосходство СССР в поиске новых частиц. Инженеры соорудили кольцо диаметром в 5 м и длиной в 21 км, но на оборудование в России денег не нашлось, напоминает РИА Новости. В 2011 Россия впервые запустила межпланетный зонд "Фобос-грунт", призванный взять образцы со спутника Марса, однако связь с аппаратом пропала, а сама станция дрейфует на орбите Земли.
"Ё-мобиль" олигарха Михаила Прохорова должен был представить миру дешевый гибридный автомобиль, однако и данный проект свернули в начале 2014 года. Неудачи постигли и госпоисковик "Спутник", выкупленный "Ростелекомом", а также гибкие планшеты от "Роснано".
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 16:18