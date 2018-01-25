Ученые успешно клонировали обезьяну методом овечки Долли

Ранее применялся совсем другой метод из всех случаев попыток клонирования обезьян. Рождение нескольких генетически идентичных обезьян, происходило в результате разделения оплодотворенного эмбриона на несколько частей, представляющих в итоге прототип однояйцовых близнецов.Относительно овечки Долли, ее клонировали в 1996 году, методом переноса генетической информации в яйцеклетку, из неполовой клетки (соматической). В последующем, учеными клонировались подобным образом мыши, собаки, свиньи и другие животные, но примат еще не поддавался успешному эксперименту.Специалисты предположили, что клонировать приматов данным способом не получится. Решение китайских ученых основано на использовании генетической информации клеток, взятых из соединительной ткани, так называемых эмбриональных фибробластов.В результате развились 109 эмбрионов, из 127 яйцеклеток. 79 эмбрионов подсадили 21 суррогатной матери. Беременность определили только у шести. В результате живыми появились на свет только два детеныша.