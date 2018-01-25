В Мексике дымящийся подземный кратер вызвал беспокойство у людей

Яма имела 8-метровую глубину и обгоревшие черные края, однако ученые не проявили интерес к загадочному месту, а полиция после длительного расследования отказалась комментировать события. Пользователи сетей предположили, что сюда мог попасть небольшой метеорит, а также высказали мнение о пришельцах, забравших свой НЛО вместе с почвой.Скептики отметили, что кратер мог вырыть для своих целей преступник, сжигающий свои улики или тела жертв. Некоторые лица подумали о секретном оружии, проходящем испытания, но пока никто не смог выяснить природу данного явления.