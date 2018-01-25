СМИ: Медики опасаются за здоровье Джулиана Ассанжа

Доктора Брок Чишольм и Сондра Кросби, наблюдающие основателя Wikileaks, считают, что дальнейшее заточение Ассанжа может отрицательно сказаться на его здоровье. В частности, неопределенность данного заключения может причинить ему не только физические, но и психологические травмы, включающие в себя: депресси, хронические боли, суицидальные мысли, тяжелое беспокойство и другие. Заключение медиков цитирует ежедневная британская газета The Guardian.По оценке специалистов, Джулиану Ассанжу больше пяти лет не был доступен солнечный свет, соответствующая вентиляция, а также внешнее пространство.Джулиан Ассанж, основатель Wikileaks, опасается, что власти Швеции, где обвинили его в изнасиловании, передадут его США, где ему грозит высшая мера наказания – смерть, за обнародование секретных данных, потому он попросил убежища в 2012 году в посольстве Эквадора.