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СМИ: Медики опасаются за здоровье Джулиана Ассанжа
В СМИ появилась информация о том, что врачи опасаются, как за психическое состояние Джулиана Ассанжа, так и за его физическое. Пребывание в заточении в посольстве Эквадора может негативно сказаться на общем состоянии его здоровья.

СМИ: Медики опасаются за здоровье Джулиана Ассанжа


Доктора Брок Чишольм и Сондра Кросби, наблюдающие основателя Wikileaks, считают, что дальнейшее заточение Ассанжа может отрицательно сказаться на его здоровье. В частности, неопределенность данного заключения может причинить ему не только физические, но и психологические травмы, включающие в себя: депресси, хронические боли, суицидальные мысли, тяжелое беспокойство и другие. Заключение медиков цитирует ежедневная британская газета The Guardian.

По оценке специалистов, Джулиану Ассанжу больше пяти лет не был доступен солнечный свет, соответствующая вентиляция, а также внешнее пространство.

Джулиан Ассанж, основатель Wikileaks, опасается, что власти Швеции, где обвинили его в изнасиловании, передадут его США, где ему грозит высшая мера наказания – смерть, за обнародование секретных данных, потому он попросил убежища в 2012 году в посольстве Эквадора.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 16:30
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