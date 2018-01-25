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Седан Lada Vesta обзавелся дисковыми тормозами
Российский седан Lada Vesta производители оснастили дисковыми тормозами. Новые тормоза появятся у автомобиля в комплектациях Comfort, Luxe и Exclusive, которые оснащены 1,8 литровым двигателем.

Седан Lada Vesta обзавелся дисковыми тормозами


Наряду с дисковыми тормозами у седана Lada Vesta появится 12-вольтовая розетка для удобства пассажиров на задних сиденьях. К тому же разработчики оснастили автомобиль мультифункциональным рулевым колесом, 3-уровневым подогревом передних сидений, а также задние сиденья получили подогрев и подлокотник.

«Топовые» модификации Lada Vesta SW и SW Cross в ближайшем будущем получат функцию автоматического выключения фар, подсветку в интерьере и разъем USB. Однако более точной даты о появлении новых функций производители не называют, не исключено, что это произойдёт во время апгрейда.
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Добавил: Алина Вчера, 15:42
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