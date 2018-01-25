Финалистка "Мисс Италия" подверглась травле из-за дефиле с младенцем

Алессия Спаньюло, финалистка конкурса красоты "Мисс Италия" стала известна далеко за пределами своей страны. Девушка была вынуждена выйти на дефиле вместе со своим полугодовалым младенцем. Модель утверждает, что ей не с кем было оставить ребёнка, её возлюбленный находился на работе, а бабушка не могла посидеть с ним тем вечером.После скандального выхода на подиум, модель подверглась жёсткой критике со стороны других участниц конкурса. Модели посчитали, что благодаря младенцу Спаньюло хотела получить дополнительные баллы от жюри. Сама девушка испытывает гордость от того, что является первой моделью, вышедшей на подиум с ребёнком. Она недоумевает, почему общество подвергло её травле и отказывается комментировать инцидент.