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Финалистка "Мисс Италия" подверглась травле из-за дефиле с младенцем
Финалистка конкурса "Мисс Италия" стала объектом травли после выхода на подиум с младенцем. Девушке не на кого было оставить своего 6-месячного ребёнка, поэтому дефилировала она вместе с ним.

Алессия Спаньюло, финалистка конкурса красоты "Мисс Италия" стала известна далеко за пределами своей страны. Девушка была вынуждена выйти на дефиле вместе со своим полугодовалым младенцем. Модель утверждает, что ей не с кем было оставить ребёнка, её возлюбленный находился на работе, а бабушка не могла посидеть с ним тем вечером.

Финалистка "Мисс Италия" подверглась травле из-за дефиле с младенцем


После скандального выхода на подиум, модель подверглась жёсткой критике со стороны других участниц конкурса. Модели посчитали, что благодаря младенцу Спаньюло хотела получить дополнительные баллы от жюри. Сама девушка испытывает гордость от того, что является первой моделью, вышедшей на подиум с ребёнком. Она недоумевает, почему общество подвергло её травле и отказывается комментировать инцидент.
Общество
Добавил: Митьева Марина Вчера, 16:12
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