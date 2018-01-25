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"Росатом" создаст газотурбинные двигатели дронов для импортозамещения
Российская госкорпорация "Росатом" объявила конкурс на формирование стенда, необходимого для выпуска газотурбинных двигателей небольшой мощности. В настоящий момент подобные технологии импортируются из-за рубежа.

"Росатом" создаст газотурбинные двигатели дронов для импортозамещения


Газотурбинные двигатели планируют изготовлять внутри России, однако для этого необходимы соответствующие материалы и наработки, пишет портал РИА Новости. Согласно предварительным оценкам, к 2022 году потребность российского производства в двигателях малой мощности, оснащенных газотурбинной тягой, составит до 1 тыс. изделий ежегодно.

"Росатом" в рамках проекта просит создать теоретические основы изготовления газотурбинных двигателей, а также провести соответствующие испытания, в том числе сконструировав гибридные формы двигательных установок. К мотору должна прилагаться и автоматическая система контроля аппарата. Стоимость контракта оценивается в 10 млн руб.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 16:06
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