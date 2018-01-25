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В Сети опубликован зажигательный танец Петросяна с темнокожими послами
Евгений Петросян удивил пользователей Сети. Было опубликовано видео, на котором видно как 72-летний юморист исполняет зажигательный танец с темнокожими послами.

Евгений Петросян опубликовал на своей страничке в соцсети видео с зажигательным танцем под хиты 90-х. Партнёрами по танцам юмориста стали темнокожие мужчины, оказавшиеся послами двух стран. Сам Петросян продемонстрировал хорошую физическую форму. Несмотря на свой почтенный возраст, юморист лихо отплясывал, подпрыгивал и выполнял сложные танцевальные движения.

В Сети опубликован зажигательный танец Петросяна с темнокожими послами


В комментарии к видео Петросян попросил своих поклонников угадать, послами каких стран были его партнёры по танцам. Пользователи пошли по самому лёгкому пути и предположили, что, так как мужчины являются темнокожими, то и послами они могут быть из африканских стран. Некоторые всё же не упустили возможность пошутить и предположили, что юморист танцует с чиновниками из Украины и Беларуси.

Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Митьева Марина Вчера, 15:12
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