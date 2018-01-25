Поклонники Елены Ваенги были в восторге от ее новой обуви
Певица всегда была примером стиля для поклонников, награждающих ее комплиментами за идеальный внешний вид. Сейчас они были в восторге от новой обуви Елены Ваенги после просмотра фото в Instagram.
На нем исполнительница позирует перед камерой с гитарой, но подписчики сразу обратили внимание на сапоги серебряного цвета, после чего стали писать позитивные комментарии. Они назвали их самым модным трендом года и произведением искусства, от которого невозможно отвести взгляд.
Также пользователей сетей заинтересовал музыкальный инструмент в руках Елены Ваенги, после чего они предположили, что она решила записать новые хиты и порадовать зрителей. Все пожелали кумиру творческих успехов, попросив чаще баловать людей позитивными сюжетами.
На нем исполнительница позирует перед камерой с гитарой, но подписчики сразу обратили внимание на сапоги серебряного цвета, после чего стали писать позитивные комментарии. Они назвали их самым модным трендом года и произведением искусства, от которого невозможно отвести взгляд.
Также пользователей сетей заинтересовал музыкальный инструмент в руках Елены Ваенги, после чего они предположили, что она решила записать новые хиты и порадовать зрителей. Все пожелали кумиру творческих успехов, попросив чаще баловать людей позитивными сюжетами.