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Поклонники Елены Ваенги были в восторге от ее новой обуви
Певица всегда была примером стиля для поклонников, награждающих ее комплиментами за идеальный внешний вид. Сейчас они были в восторге от новой обуви Елены Ваенги после просмотра фото в Instagram.

На нем исполнительница позирует перед камерой с гитарой, но подписчики сразу обратили внимание на сапоги серебряного цвета, после чего стали писать позитивные комментарии. Они назвали их самым модным трендом года и произведением искусства, от которого невозможно отвести взгляд.

Поклонники Елены Ваенги были в восторге от ее новой обуви


Также пользователей сетей заинтересовал музыкальный инструмент в руках Елены Ваенги, после чего они предположили, что она решила записать новые хиты и порадовать зрителей. Все пожелали кумиру творческих успехов, попросив чаще баловать людей позитивными сюжетами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:24
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