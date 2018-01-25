Кроссовер Skoda Kodiaq в России стал дороже на 5 000-18 000 рублей

Больше всего прибавила в цене модификация Skoda Kodiaq Ambition Plus, оснащённая двигателем TSI мощностью 150 "лошадей". Теперь он россиянам предлагается за 2 017 000 рублей на 18 000 рублей дороже. Эта же модификация с более мощным мотором будет доступна по цене 2 365 000 рублей, на 16 000 дороже чем раньше.«Топовая» комплектация кроссовера Style Plus с менее производительным двигателем будет стоить 2 326 000 рублей, а с более мощным агрегатом — 2 625 000 рублей, что на 10 000 рублей дороже. Skoda Kodiaq в модификации Scout, комплектующаяся двигателем 1.4 TSI, стала дороже на 14 000 рублей, а с мотором 2.0 TSI — на 12 000 рублей, данная модификация теперь будет стоить 2 207 000 — 2 516 000 рублей.При стоит отметить, что цена на кроссовер Skoda Kodiaq 2018 модельного года осталась прежней. Новые чешские автомобили появились в продаже на российском рынке появились летом минувшего года, их россияне приобрели в количестве 2 086 экземпляров.