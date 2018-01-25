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Тюнинг-ателье TopCar представили BMW X6 с обвесом от Lumma Design
Специалисты российского тюнинг-ателье TopCar продемонстрировали модернизированный кроссовер BMW X6. В частности, автомобиль оснастили обвесом от компании Lumma Design.

Тюнинг-ателье TopCar представили BMW X6 с обвесом от Lumma Design


Специалисты авто-ателье TopCar из заводского кроссовера BMW X6 решили создать необычное транспортное средство для этого был использован эксклюзивный обвес созданный компанией Lumma Design, которая специализируется на модернизации автомобилей баварского бренда и других компаний.

В частности, у кроссовера BMW X6 после тюнинга появился аэродинамический обвес Lumma CLR X6 R, а также автомобиль был перекрашен в аметистовый цвет. Кроме того в салоне премиального кроссовера появились эксклюзивные коврики и педали из алюминия от Lumma.

Специалисты тюнинг-ателье поставили кроссовер BMW X6 на 22-дюймовые колёсные диски и установили ему спортивную выхлопную систему. О технических характеристиках тюнингованного кроссовера пока не сообщается.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 14:54
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