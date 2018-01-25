Юлия Проскурякова и Игорь Николаев во время отдыха жили в отеле вместе с варанами

Сейчас отпуск звездной пары завершен, и она собирается домой, но перед вылетом из страны исполнительница показала подписчикам всех живых существ, обитающих на территории этого уголка. Павлины понравились всем людям, но внешний вид ящериц заставил их содрогнуться от ужаса. Многие фанаты были поражены мужеством Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева, продолжающим находится рядом с экзотическими представителями фауны.Пользователи сетей попросили кумира соблюдать осторожность, а также отметили, что не смогли бы спокойно себя чувствовать в таком окружении. Сама исполнительница написала в посте, что животные не опасны для людей, а также не стала спорить по поводу их внешности.