СМИ: Илон Маск и Эмбер Херд снова встречались

Стоит отметить, что данный случай не первый, когда средствам массовой информации удается запечатлеть 46-летнего Илона Маска в компании 31-летней Эмбер Херд. Сообщается, что Рождество звездная пара провела в Чили, а на прошлой неделе актриса и бизнесмен посетили ночной клуб в Лос-Анджелесе.Однако, несмотря на их частое времяпровождение в сопровождении друг друга, их общие знакомые информацию о том, что пара снова вместе, не подтверждают. Сами знаменитости Маск и Херд слухи о возобновлении отношений никак не комментируют.