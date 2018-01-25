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СМИ: Илон Маск и Эмбер Херд снова встречались
Канадский бизнесмен Илон Маск и американская актриса Эмебр Херд снова встречались. Об этом сообщают СМИ, которым удалось запечатлеть пару в одном из ресторанов азиатской кухни в Лос-Анджелесе. Влюбленные улыбались друг другу и держались за руки.

СМИ: Илон Маск и Эмбер Херд снова встречались


Стоит отметить, что данный случай не первый, когда средствам массовой информации удается запечатлеть 46-летнего Илона Маска в компании 31-летней Эмбер Херд. Сообщается, что Рождество звездная пара провела в Чили, а на прошлой неделе актриса и бизнесмен посетили ночной клуб в Лос-Анджелесе.

Однако, несмотря на их частое времяпровождение в сопровождении друг друга, их общие знакомые информацию о том, что пара снова вместе, не подтверждают. Сами знаменитости Маск и Херд слухи о возобновлении отношений никак не комментируют.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 15:30
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