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Памела Андерсон готовится к свадьбе с футболистом из Франции Адила Рами
Экс-топ модель Памела Андерсон готовится к свадьбе с Адила Рами, французскому футболисту. Звезда уже собрала вещи и уехала к возлюбленному во Францию. Как оказалось, пара уже в течение нескольких лет не расстается, но официальных заявлений о браке пока не было.

Памела Андерсон готовится к свадьбе с футболистом из Франции Адила Рами


После знакомства Памелы Андерсон и Адила Рами папарацци зачастую видят пару вместе. Светские вечеринки и другие массовые мероприятия влюбленные стараются посещать в сопровождении друг друга. Расстояние между парой добавляло сложности в их отношениях, и актриса решила поселиться в доме своего избранника, который живет во Франции. Смелое решение Андерсон не прошло мимо «глаз» СМИ и многие из них выдвинули предположение о скорой свадьбе звездной пары.

В подтверждение этому журналисты недавно зафиксировали приобретение обручальных колец Памелой Андерсон на одном из шопингов знаменитости.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:27
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