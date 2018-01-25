Памела Андерсон готовится к свадьбе с футболистом из Франции Адила Рами

После знакомства Памелы Андерсон и Адила Рами папарацци зачастую видят пару вместе. Светские вечеринки и другие массовые мероприятия влюбленные стараются посещать в сопровождении друг друга. Расстояние между парой добавляло сложности в их отношениях, и актриса решила поселиться в доме своего избранника, который живет во Франции. Смелое решение Андерсон не прошло мимо «глаз» СМИ и многие из них выдвинули предположение о скорой свадьбе звездной пары.В подтверждение этому журналисты недавно зафиксировали приобретение обручальных колец Памелой Андерсон на одном из шопингов знаменитости.