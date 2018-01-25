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Нравоучительный пост Марии Погребняк о потерянном поколении вызвал неоднозначную реакцию в сетях
Дизайнер часто публикует в Instagram сообщения, озвучивая разные жизненные вопросы. Однако нравоучительный пост Марии Погребняк о потерянном поколении вызвал неоднозначную реакцию в сетях.

Многодетная мать подчеркнула, что сейчас детям нужно пояснять всю информацию, услышанную ими в СМИ или в эфирах ТВ, а также заменить материальные блага любовью. Мария Погребняк часто замечала злобные комментарии подростков, не жалеющих своих родителей, стремящихся заработать деньги, чтобы обеспечить им будущее.

Нравоучительный пост Марии Погребняк о потерянном поколении вызвал неоднозначную реакцию в сетях


Подписчики предложили звезде сначала посмотреть на себя, потому что она не воспитывает наследников в нищете благодаря супругу. Новое поколение всегда будет отличаться от своих сверстников из прошлых лет, потому что, развивается вместе с обществом. Однако сейчас денежный вопрос стал настолько актуальным, что ребята начинают зарабатывать, как могут. Фанаты отметили, что их дети не смотрят скандальные проекты в отличие от родителей, следящих за всеми подробностями.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:10
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