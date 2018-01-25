Нравоучительный пост Марии Погребняк о потерянном поколении вызвал неоднозначную реакцию в сетях

Многодетная мать подчеркнула, что сейчас детям нужно пояснять всю информацию, услышанную ими в СМИ или в эфирах ТВ, а также заменить материальные блага любовью. Мария Погребняк часто замечала злобные комментарии подростков, не жалеющих своих родителей, стремящихся заработать деньги, чтобы обеспечить им будущее.Подписчики предложили звезде сначала посмотреть на себя, потому что она не воспитывает наследников в нищете благодаря супругу. Новое поколение всегда будет отличаться от своих сверстников из прошлых лет, потому что, развивается вместе с обществом. Однако сейчас денежный вопрос стал настолько актуальным, что ребята начинают зарабатывать, как могут. Фанаты отметили, что их дети не смотрят скандальные проекты в отличие от родителей, следящих за всеми подробностями.