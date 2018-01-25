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Поклонники Марии Максаковой поражены ее провокационным нарядом
Оперная певица стала вести блог на YouTube, рассказывая поклонникам о своих творческих планах и политических взглядах. Однако после просмотра нового ролика они были поражены провокационным нарядом Марии Максаковой.

Звезда надела короткое платье с огромным декольте, подчеркивающим ее пышный бюст. Многие подписчики сразу обратили внимание на великолепную фигуру и стройные ноги Марии Максаковой, после чего засыпали ее комплиментами. Они даже не слушали, о чем говорит их кумир, потому что были заняты обсуждением внешнего вида артистки.

Поклонники Марии Максаковой поражены ее провокационным нарядом


Многие пользователи сетей позитивно отнеслись к сюжету и были рады, что у певицы все хорошо. Однако некоторые лица заподозрили, что она нашла нового избранника и больше не скорбит о покойном супруге. Знаменитость продолжает жить в Киеве, однако находится в курсе последних событий в РФ и стране.

Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
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