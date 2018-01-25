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Александр Серов встретился со своей внебрачной наследницей Кристин Тилер в шоу “На самом деле”
Гостем нового выпуска “На самом деле” стал Александр Серов. Певец на шоу встретился со своей внебрачной наследницей Кристин Тилер, хотя отрицает факт своего отцовства.

Его бывшая возлюбленная Надежда часто упоминала о рождении ребенка, после чего доказала родственные отношения звезды и ее наследницы с помощью теста ДНК. Однако Александр Серов счел данную информацию ложью. Женщина в эфире рассказала о событиях 80-х годов.

Александр Серов встретился со своей внебрачной наследницей Кристин Тилер в шоу “На самом деле”


Она работала журналисткой и во время интервью с певцом в номере между парой произошла близость. Затем артист узнал о беременности этой особы, однако не стал отказываться от ребенка и обещал помогать материально. После отъезда в Германию отношения между людьми были прерваны. Сейчас исполнитель говорит, что не помнит о такой связи, а также холодно отнесся к девушке, считая себя униженным.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:50
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