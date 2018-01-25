Александр Серов встретился со своей внебрачной наследницей Кристин Тилер в шоу “На самом деле”

Его бывшая возлюбленная Надежда часто упоминала о рождении ребенка, после чего доказала родственные отношения звезды и ее наследницы с помощью теста ДНК. Однако Александр Серов счел данную информацию ложью. Женщина в эфире рассказала о событиях 80-х годов.Она работала журналисткой и во время интервью с певцом в номере между парой произошла близость. Затем артист узнал о беременности этой особы, однако не стал отказываться от ребенка и обещал помогать материально. После отъезда в Германию отношения между людьми были прерваны. Сейчас исполнитель говорит, что не помнит о такой связи, а также холодно отнесся к девушке, считая себя униженным.