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Специалисты биржи: Российская нефть Urals может стать эталоном
В 2018 году компании из Китая напрямую станут торговать на бирже Urals из России. Это дает надежду, считают специалисты, что эта марка станет эталонной, наряду с WTI и Brent.

Нефть Urals, основой которой являются углеводороды добываемые в России, стала востребованной в КНР. Это стало понятно после подписания соглашения SHPGX (Шанхай) и СПб МТСБ (Санкт-Петербург). В результате, считают биржевики, можно ожидать в ближайшие годы включения этой марки в ранг эталонной.

Тогда она будет торговаться наряду с WTI и Brent и объемы продаж на российской площадке за пару лет вырастут с 1 млрд рублей (показатель 2017 года) до $20-30 млрд. Вырастет и ее стоимость, так как в настоящее время ее цена формируется на основе котировок Brent (с дисконтом в $1-2).

Специалисты биржи: Российская нефть Urals может стать эталоном
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:00
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