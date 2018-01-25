Специалисты биржи: Российская нефть Urals может стать эталоном

Нефть Urals, основой которой являются углеводороды добываемые в России, стала востребованной в КНР. Это стало понятно после подписания соглашения SHPGX (Шанхай) и СПб МТСБ (Санкт-Петербург). В результате, считают биржевики, можно ожидать в ближайшие годы включения этой марки в ранг эталонной.Тогда она будет торговаться наряду с WTI и Brent и объемы продаж на российской площадке за пару лет вырастут с 1 млрд рублей (показатель 2017 года) до $20-30 млрд. Вырастет и ее стоимость, так как в настоящее время ее цена формируется на основе котировок Brent (с дисконтом в $1-2).