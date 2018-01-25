Скандальную книгу о Трампе приобрели 1,7 млн американцев

Майкл Вулфф написал "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", книга сразу же стала скандальной. Тем не менее, произведение очень популярно - его уже приобрели более 1,7 млн американцев. Издательство, выпустившее книгу, подчёркивает, что в это количество покупателей входят и те, кто приобрёл произведение в аудио и электронном виде.Уже сейчас спрос на произведение превзошёл количество книг, имевшихся в наличии. Люди вынуждены неделями ждать свой экземпляр. Продажи скандальной книги стартовали 9 января. В ней собраны компрометирующие Дональда Трампа материалы. Произведение намерена экранизировать компания Endeavor Content. Трамп назвал всё описанное в книге ложью, а её автора психически больным.