Клаудио Дескальци из энергокомпании Eni заявил, что повышение цен на нефть не спекуляция

Увеличение цен на углеводороды диктуется объективными причинами - соотношением увеличившегося спроса и стабильного предложения, и не является спекуляцией. Это мнение высказал глава энергокомпании из Италии Eni Клаудио Дескальци, считая, что повышение цены на этой неделе является кратковременным трендом и в ближайшее время она упадет до $60 за "бочку".Как считают специалисты, при сокращении на 1 млн баррелей в сутки - спрос растет на 1,5 млн баррелей. По его мнению, особенно возросла роль регуляторов ОПЕК после подписания соглашения по сокращению добычи. К нему присоединились и развивающиеся страны, в том числе и Россия.