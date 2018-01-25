Клаудио Дескальци из энергокомпании Eni заявил, что повышение цен на нефть не спекуляция
Клаудио Дескальци, генеральный управляющий итальянской энергокомпании высказал свое мнение по перспективам роста цен на углеводороды. По его мнению, цены не будут значительно расти из-за объективных факторов.
Увеличение цен на углеводороды диктуется объективными причинами - соотношением увеличившегося спроса и стабильного предложения, и не является спекуляцией. Это мнение высказал глава энергокомпании из Италии Eni Клаудио Дескальци, считая, что повышение цены на этой неделе является кратковременным трендом и в ближайшее время она упадет до $60 за "бочку".
Как считают специалисты, при сокращении на 1 млн баррелей в сутки - спрос растет на 1,5 млн баррелей. По его мнению, особенно возросла роль регуляторов ОПЕК после подписания соглашения по сокращению добычи. К нему присоединились и развивающиеся страны, в том числе и Россия.
Увеличение цен на углеводороды диктуется объективными причинами - соотношением увеличившегося спроса и стабильного предложения, и не является спекуляцией. Это мнение высказал глава энергокомпании из Италии Eni Клаудио Дескальци, считая, что повышение цены на этой неделе является кратковременным трендом и в ближайшее время она упадет до $60 за "бочку".
Как считают специалисты, при сокращении на 1 млн баррелей в сутки - спрос растет на 1,5 млн баррелей. По его мнению, особенно возросла роль регуляторов ОПЕК после подписания соглашения по сокращению добычи. К нему присоединились и развивающиеся страны, в том числе и Россия.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:00