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Мужчина из Воронежа считает жриц любви лучше во всех отношениях по сравнению с корыстными женщинами
В сетях был опубликован пост мужчины из Воронежа. Он считает жриц любви лучше во всех отношениях по сравнению с корыстными женщинами.

Человек отметил сильную разницу между такими типами особ, после чего добавил, что во время общения с проституткой можно сразу понять, что она хочет видеть в реальной жизни. Жадные дамы, преследующие свои цели, всегда скрывают их от избранника во время отношений, а также опасны для мужчин.

Мужчина из Воронежа считает жриц любви лучше во всех отношениях по сравнению с корыстными женщинами


Автор сообщения назвал сильную влюбленность первым признаком алчности, а затем отметил, что таких красавиц выдает поведение. Эта информация вызвала массовые дискуссии среди пользователей сетей, большинство из которых негативно отнеслись к похвалам в адрес ночных бабочек. Часть лиц были полностью согласны с мнением горожанина.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:40
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