Ученые: В мясе оленей был обнаружен опасный “зомби-вирус”

Странные симптомы недуга были замечены специалистами полвека назад. Особи становились заторможенными и теряли ориентацию в пространстве, после чего совершали поступки, отличающиеся от природных инстинктов. Затем олени массово вымирали в результате сильного истощения, но CWD может передаваться людям.Зараженные пациенты страдают от бессонницы и отсутствия аппетита, после чего начинают терять интерес к жизни. Они не реагируют на внешние раздражители и имеют замедленные реакции. Затем истощение организма становится причиной летального исхода, а потому ученые предупредили об опасности употребления в пищу такого продукта.