В Италии загорелся древний монастырь, вдохновлявший Умберто Эко

Предварительный анализ показал, пожар разгорелся в монастыре из-за короткого замыкания. Возгорание произошло на участке, в котором происходила реконструкция. Все обитатели монастыря были спешно выведены, данных о жертвах нет. Комплекс расположен на горе на высоте 900 метров, что усложняет доступ спасателей к месту происшествия.Монастырь Сан-Микеле считается знаковым сооружением. Его величественные стены стали вдохновением для Умберто Эко. Это религиозное учреждение действует и поныне, посетить его музей могут все желающие. Также сооружение считается символом Пьемонта.