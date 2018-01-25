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В Италии загорелся древний монастырь, вдохновлявший Умберто Эко
В Италии разгорелся пожар в древнем монастыре XIII века, вдохновившего Умберто Эко на написание книги "Имя розы". Источники сообщают, что огонь распространился по крыше сооружения.

Предварительный анализ показал, пожар разгорелся в монастыре из-за короткого замыкания. Возгорание произошло на участке, в котором происходила реконструкция. Все обитатели монастыря были спешно выведены, данных о жертвах нет. Комплекс расположен на горе на высоте 900 метров, что усложняет доступ спасателей к месту происшествия.

В Италии загорелся древний монастырь, вдохновлявший Умберто Эко


Монастырь Сан-Микеле считается знаковым сооружением. Его величественные стены стали вдохновением для Умберто Эко. Это религиозное учреждение действует и поныне, посетить его музей могут все желающие. Также сооружение считается символом Пьемонта.
Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 13:20
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