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Дмитрий Сапунов: Качество жилья падает, а спрос на услуги риэлторов растет
По сведениям Росстата, объем введенного в строй жилья и находящегося в стадии строительства (без замороженных строек), 2015 году упало на 15%. Это связано с удорожанием стройматериалов и снижением покупательной способности россиян. Однако из-за снижения ставок в банках -количество сделок по покупке увеличилось.

Данные, которые опубликовал Госкомстат по итогам прошедшего года отображают стагнацию стройрынка регионах и значительное снижение его объемов – активное строительство в валовом региональном продукте не превыщает 3-5%. Однако из-за снижения процентной ставки до 5-8% при покупке жилья в кредит (с 10-15%) - дало взрывной рост перекредитования до 60% всех сделок.

Другой особенностью этого рынка стало существенное снижение качества строящегося жилья - до половины сделок купли-продажи на первичке составляют смарты и однокомнатные квартиры. При этом риэлторские агенства настроенные на моментальный результат ушли с рынка и теперь оставшиеся - играют "в долгую", работая на клиента и расширяя сферу предложений. Такие сведения предоставил журналистам Дмитрий Сапунов, бизнес-консультант из Омска, характеризуя региональный рынок недвижимости.

Дмитрий Сапунов: Качество жилья падает, а спрос на услуги риэлторов растет
dzen / Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:10
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