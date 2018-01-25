Дмитрий Сапунов: Качество жилья падает, а спрос на услуги риэлторов растет

Данные, которые опубликовал Госкомстат по итогам прошедшего года отображают стагнацию стройрынка регионах и значительное снижение его объемов – активное строительство в валовом региональном продукте не превыщает 3-5%. Однако из-за снижения процентной ставки до 5-8% при покупке жилья в кредит (с 10-15%) - дало взрывной рост перекредитования до 60% всех сделок.Другой особенностью этого рынка стало существенное снижение качества строящегося жилья - до половины сделок купли-продажи на первичке составляют смарты и однокомнатные квартиры. При этом риэлторские агенства настроенные на моментальный результат ушли с рынка и теперь оставшиеся - играют "в долгую", работая на клиента и расширяя сферу предложений. Такие сведения предоставил журналистам Дмитрий Сапунов, бизнес-консультант из Омска, характеризуя региональный рынок недвижимости.