Ученые: Ожирение признано заразным социальным недугом

Новая информация была получена после изучения роли питания и окружающей среды, оказывающих воздействие на молодых людей. Эксперты выяснили, что люди быстро начинают набирать лишний вес, если находятся рядом с тучными родственниками или друзьями. Однако это не относится к ресторанам быстро питания, которые стали популярными у жителей страны.На первом месте оказался фактор общения, формирующий вредные привычки, ведущие к ухудшению здоровья. Сейчас медики активно борются с ожирением у подростков, потому что число пациентов уже достигло 40%.