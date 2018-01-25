Ученые: Ожирение признано заразным социальным недугом
Американские специалисты после проведенных исследований признали ожирение заразным социальным недугом. Результаты работы опубликованы в научных журналах.
Новая информация была получена после изучения роли питания и окружающей среды, оказывающих воздействие на молодых людей. Эксперты выяснили, что люди быстро начинают набирать лишний вес, если находятся рядом с тучными родственниками или друзьями. Однако это не относится к ресторанам быстро питания, которые стали популярными у жителей страны.
На первом месте оказался фактор общения, формирующий вредные привычки, ведущие к ухудшению здоровья. Сейчас медики активно борются с ожирением у подростков, потому что число пациентов уже достигло 40%.
Новая информация была получена после изучения роли питания и окружающей среды, оказывающих воздействие на молодых людей. Эксперты выяснили, что люди быстро начинают набирать лишний вес, если находятся рядом с тучными родственниками или друзьями. Однако это не относится к ресторанам быстро питания, которые стали популярными у жителей страны.
На первом месте оказался фактор общения, формирующий вредные привычки, ведущие к ухудшению здоровья. Сейчас медики активно борются с ожирением у подростков, потому что число пациентов уже достигло 40%.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30