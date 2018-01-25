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Россиянок больше всего раздражает в мужчинах тотальный контроль – Ученые
Ученые провели исследование, чтобы выяснить мужские критерии, не устраивающие женский пол. Оказалось, что россиянок больше всего раздражает тотальный контроль со стороны избранников.

Мужчины любят проверять женские гаджеты вместе со страницами в сетях, чтобы найти следы измены. Также 25% особ недовольны партнерами, которые самостоятельно принимают решение без их согласия, после чего многие дамы выразили негодование по поводу советов мужей относительно ведения домашнего хозяйства.

Россиянок больше всего раздражает в мужчинах тотальный контроль – Ученые


Они сразу отметили, что им не стоит раздражать избранниц своими словами, а лучше делать свою работу. Минимальный процент претензий относился к использованию женских вещей и личных средств гигиены.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:40
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