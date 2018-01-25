Россиянок больше всего раздражает в мужчинах тотальный контроль – Ученые

Мужчины любят проверять женские гаджеты вместе со страницами в сетях, чтобы найти следы измены. Также 25% особ недовольны партнерами, которые самостоятельно принимают решение без их согласия, после чего многие дамы выразили негодование по поводу советов мужей относительно ведения домашнего хозяйства.Они сразу отметили, что им не стоит раздражать избранниц своими словами, а лучше делать свою работу. Минимальный процент претензий относился к использованию женских вещей и личных средств гигиены.