Программа DroNet помогает дронам облетать препятствия на улице
Швейцарские инженеры Цюрихского университета создали программу DroNet, помогающую беспилотнику облетать препятствия на оживленных улицах мегаполисов. В своей работе дрон опирается только на кадры с камеры, пишет портал университета.
Авторы алгоритма научили дрон летать в границах тротуара, обходя препятствия и людей. Большинство беспилотников в своей работе опирается на маячковые импульсы GPS или спутниковой связи ГЛОНАСС, которых достаточно для высотного перемещения. Однако маршруты в городе более сложные, когда необходимо лавировать между пешеходами, велосипедистами и прочими подвижными объектами.
Нейросеть DroNet проводит анализ поступающего с видеокамеры изображения, предоставляя угол маневра аппарату и указывая степень вероятности ДТП. Результаты практических тестов доказали эффективность разработанной технологии. Свои наработки авторы проекта выложили в открытый доступ.
Авторы алгоритма научили дрон летать в границах тротуара, обходя препятствия и людей. Большинство беспилотников в своей работе опирается на маячковые импульсы GPS или спутниковой связи ГЛОНАСС, которых достаточно для высотного перемещения. Однако маршруты в городе более сложные, когда необходимо лавировать между пешеходами, велосипедистами и прочими подвижными объектами.
Нейросеть DroNet проводит анализ поступающего с видеокамеры изображения, предоставляя угол маневра аппарату и указывая степень вероятности ДТП. Результаты практических тестов доказали эффективность разработанной технологии. Свои наработки авторы проекта выложили в открытый доступ.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:20