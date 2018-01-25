Программа DroNet помогает дронам облетать препятствия на улице

Авторы алгоритма научили дрон летать в границах тротуара, обходя препятствия и людей. Большинство беспилотников в своей работе опирается на маячковые импульсы GPS или спутниковой связи ГЛОНАСС, которых достаточно для высотного перемещения. Однако маршруты в городе более сложные, когда необходимо лавировать между пешеходами, велосипедистами и прочими подвижными объектами.Нейросеть DroNet проводит анализ поступающего с видеокамеры изображения, предоставляя угол маневра аппарату и указывая степень вероятности ДТП. Результаты практических тестов доказали эффективность разработанной технологии. Свои наработки авторы проекта выложили в открытый доступ.