Ирландские врачи пришили подростку ногу задом наперёд

Подросток из Ирландии начал ощущать боль в колене в 2014 году. Обследование показало, что 15-летний парень имеет злокачественную опухоль, поражающую суставы ног и рук. Для того чтобы спасти жизнь пациенту, врачи назначили ампутацию ноги.Во время подготовке к операции, хирурги изобрели нестандартный ход - не ампутировать всю ногу, а удалить голень, а затем пришить вместо колена ступню. Такая постановка позволит голеностопному суставу выполнять функции коленного. После перенесение операции подросток использовал костыли, сейчас он носит протез и учится бегать. О своём внешнем виде он не переживает, так как благодаря операции не чувствует себя инвалидом.