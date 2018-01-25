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Ирландские врачи пришили подростку ногу задом наперёд
Ирландские врачи провели необычную операцию, в ходе которой подростку была пришита нога задом наперёд. Ни о какой врачебной ошибке речи идти не может, из-за злокачественной опухоли было принято решение пришить ступню вместо колена.

Подросток из Ирландии начал ощущать боль в колене в 2014 году. Обследование показало, что 15-летний парень имеет злокачественную опухоль, поражающую суставы ног и рук. Для того чтобы спасти жизнь пациенту, врачи назначили ампутацию ноги.

Ирландские врачи пришили подростку ногу задом наперёд


Во время подготовке к операции, хирурги изобрели нестандартный ход - не ампутировать всю ногу, а удалить голень, а затем пришить вместо колена ступню. Такая постановка позволит голеностопному суставу выполнять функции коленного. После перенесение операции подросток использовал костыли, сейчас он носит протез и учится бегать. О своём внешнем виде он не переживает, так как благодаря операции не чувствует себя инвалидом.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:30
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