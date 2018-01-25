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Ученые: Неблагодарный труд становится виновником разрушения человеческого здоровья
Ученые из Голландии провели масштабное исследование и выяснили, что неблагодарный труд становится виновником разрушения человеческого здоровья. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Во время опроса 200 добровольцев была выяснена степень их загруженности на работе, а также люди сообщили о своем отношении к выбранной профессии. Эксперты учли нюансы, связанные с оплатой труда и личным энтузиазмом, после чего участники были разделены на группы.

Ученые: Неблагодарный труд становится виновником разрушения человеческого здоровья


Анализ биоматериалов показал, что трудоголики имеют повышенный уровень кортизола, но эти показатели зашкаливали у лиц, жалующихся на низкие зарплаты при большой нагрузке. Такая категория людей уже страдала от хронической неврастении, а также имела проблемы со здоровьем.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:50
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