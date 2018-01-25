СМИ: Педофилы получали доступ к секретным данным Пентагона

Данные сомнительные компании прошли первый этап проверки ФСБ США, скрыв отдельные факты о своей деятельности. Получив временные разрешения на работу от Пентагона, подрядчики имели открытый доступ к засекреченным файлам. Проведя более тщательную проверку сведений, все допуски отозвали.Из общего числа заявок (200 тыс. за 3 года) 486 кандидатам сразу отказали в сотрудничестве. По итогам прошедшего года администрация Пентагона заблокировала доступ к своей конфиденциальной базе подрядчику, ранее обвинявшемуся в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего. Криминальный индивид работал на Минобороны США 2 года. Основная причина остальных блокировок - финансовые махинации.