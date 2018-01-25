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США намерено прекратить финансирование МКС
Правительство США придумало, как сохранить в бюджете страны 3-4 миллиарда долларов. Именно эту сумму ежегодно выделяют чиновники на финансирование МКС. Если предложение будет одобрено, то уже к 2025 году США прекратит тратить деньги по линии NASA.

Эксперты полагают, что намерение США отказаться от финансирования МКС может иметь далеко идущие последствия. В частности, оно даст понять другим странам, что государство не заинтересовано в изучении орбитального пространства. Начиная с 2011 года правительство США начало терять интерес к МКС - были списаны шаттлы, доставляющие астронавтов и груз на станцию.

США намерено прекратить финансирование МКС


Ежегодно правительство США тратит на МКС 3-4 миллиарда долларов. Финансирование станции будет длиться до 2024 года. Сейчас главной целью американских учёных является подготовка к полёту человека на Марс. Дональд Трамп лично заинтересован в этом проекте, так как обещал высадку американцев на Красной планете до конца своего президентского срока.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 12:50
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