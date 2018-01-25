Ученые: С помощью кристаллов можно спрогнозировать извержение вулканов

После исследования клинопироксена им стало известно, что сырье показывает будущую активность природного образования на любой территории планеты. Чтобы понять данные процессы, достаточно сделать анализ следов магмы, выброшенной из жерла вулканов, где есть данные кристаллы.Также было разработано устройство, позволяющее быстро реагировать на их состояние. Сейчас на практике ученые могут найти виновника будущего извержения и вычислить момент его сюрприза для человечества. Здесь хороший эффект дает скорость обработки данных, что весьма важно во время составления прогноза.