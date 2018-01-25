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Ученые: С помощью кристаллов можно спрогнозировать извержение вулканов
Ирландские ученые разработали специальный способ, в котором с помощью кристаллов можно спрогнозировать извержение вулканов. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

После исследования клинопироксена им стало известно, что сырье показывает будущую активность природного образования на любой территории планеты. Чтобы понять данные процессы, достаточно сделать анализ следов магмы, выброшенной из жерла вулканов, где есть данные кристаллы.

Ученые: С помощью кристаллов можно спрогнозировать извержение вулканов


Также было разработано устройство, позволяющее быстро реагировать на их состояние. Сейчас на практике ученые могут найти виновника будущего извержения и вычислить момент его сюрприза для человечества. Здесь хороший эффект дает скорость обработки данных, что весьма важно во время составления прогноза.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:40
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