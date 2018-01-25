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В сеть выложили второй тизер кроссовера Suzuki Future-S
Индийское подразделение Maruti Suzuki выложило в сеть тизеры кроссовера Future-S. Отмечается, что тизеры новинки производители публикуют уже второй раз.

В сеть выложили второй тизер кроссовера Suzuki Future-S


Концепт-кар Suzuki Future-S будет презентован в Индии на выставке Auto Expo. Сами производители называют новинку городским кроссовером. Судя по последнему тизеру, автомобиль получит передние фары со светодиодами оригинального дизайна, а ранее был представлен только силуэт автомобиля.

По предположению экспертов, серийная версия кроссовера будет представлена в будущего года. Скорее всего Maruti Suzuki Future-S будет реализовываться только на индийском рынке. По предварительным данным новинку построят на производственной платформе Suzuki Heartect.

В моторную гамму кроссовера войдут бензиновый и дизельный двигатели. Более подробная информация о новом кроссовере Maruti Suzuki Future-S будет представлена во время презентации.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:10
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