В сеть выложили второй тизер кроссовера Suzuki Future-S

Концепт-кар Suzuki Future-S будет презентован в Индии на выставке Auto Expo. Сами производители называют новинку городским кроссовером. Судя по последнему тизеру, автомобиль получит передние фары со светодиодами оригинального дизайна, а ранее был представлен только силуэт автомобиля.По предположению экспертов, серийная версия кроссовера будет представлена в будущего года. Скорее всего Maruti Suzuki Future-S будет реализовываться только на индийском рынке. По предварительным данным новинку построят на производственной платформе Suzuki Heartect.В моторную гамму кроссовера войдут бензиновый и дизельный двигатели. Более подробная информация о новом кроссовере Maruti Suzuki Future-S будет представлена во время презентации.