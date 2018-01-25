Андрей Чуев показал свои квартиры

«Всем привет. Пришло время показать вам все свои квартиры по очереди. Напомню, что одна отошла Ольге Васильевне, и у меня осталось пять квартир, в одной живём мы с Викторией, четыре я буду сдавать в аренду посуточно. Небольшой бизнес для поддержки штанов», - написал Андрей в Instagarm.

Как известно, Чуев, который пообещал квартиру не только матери своего приятеля Александра Гобозова, но и многим других участникам "Дома-2", не желает отказываться ни от своего предпринимательства, ни от целей, которые преследует на фоне него.Экс-житель телестройки ТНТ также добавил, что сдавать жилища, как и платить налоги, собирается официально, и дело это будет приносить ему неплохой доход. Кроме того, свой квартирный бизнес Чуев намерен расширять.Прежде, напомним, Андрей впервые показал своё сделанное на заказ обручальное кольцо, чтобы доказать, что он действительно состоит в законном браке с Викторией Морозовой, однако кольцо своей второй половинки оставил за кадром.