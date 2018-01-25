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Rimac представит электрический гиперкар Concept Two в Женеве
Представители хорватского бренда Rimac выложили в сеть тизеры, на которых изображен новый электрический гиперкар Concept Two. Официальный дебют автомобиля Rimac Concept Two ожидается на автосалоне в Женеве весной этого года.

Rimac представит электрический гиперкар Concept Two в Женеве


По словам разработчиков, новый прототип Rimac Concept Two долен превосходить своего предшественника Concept One по комфорту, скорости и производительности. При этом новинка будет иметь увеличенный запас хода за счёт применения блока аккумуляторов большой ёмкости.

Отмечается, что автомобиль Rimac Concept One является единственной моделью хорватских производителей, которую представили публике в 2011 году. С тех пор автомобиль неоднократно дорабатывали. В общей сложности было создано 8 дорожных и 2 трековые модели Rimac Concept One, имеющие в названии приставку «S». стоимость одного гиперкара составляет примерно 1 000 000 долларов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:20
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