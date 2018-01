Rimac представит электрический гиперкар Concept Two в Женеве

По словам разработчиков, новый прототип Rimac Concept Two долен превосходить своего предшественника Concept One по комфорту, скорости и производительности. При этом новинка будет иметь увеличенный запас хода за счёт применения блока аккумуляторов большой ёмкости.Отмечается, что автомобиль Rimac Concept One является единственной моделью хорватских производителей, которую представили публике в 2011 году. С тех пор автомобиль неоднократно дорабатывали. В общей сложности было создано 8 дорожных и 2 трековые модели Rimac Concept One, имеющие в названии приставку «S». стоимость одного гиперкара составляет примерно 1 000 000 долларов.