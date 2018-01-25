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Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров возмутили зрителей, вернувшись в Москву и не покинув "Дом-2"
Звёздная пара "Дома-2" Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров, которые грозились покинуть проект в случае возвращения на Поляну, не захотели отвечать за свои слова, хоть и находятся в данный момент уже не на Сейшельских островах, а в Москве.

Как известно, на "Острове любви" молодые люди были ведущей и её помощником. Юлия не так уж и плохо справлялась со своими обязанностями, но Сергей понравился зрителям меньше в новом амплуа. Впрочем, организаторы, видимо, остались не очень довольны работой обоих, и поэтому возлюбленные сейчас в России. Зрители предполагают, что Ефременкову не утвердили как ведущую, и не понимают, почему рейтинговая брюнетка по-прежнему на периметре.

Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров возмутили зрителей, вернувшись в Москву и не покинув "Дом-2"

Ранее Юлия говорила о каких-то делах, ждущих её за воротами, и собиралась заняться ими в том случае, если её не утвердят, но в данный момент и она, и Сергей просто проживают на телестройке. Хейтеры уже позлорадствовали и обвинили их в неумении держать своё слово, а поклонники боятся, что пара всё-таки покинет реалити-шоу.

Несколько дней назад Ефременкова заявила, что не собирается участвовать с Кучеровым в свадебном конкурсе, так как их брак не должен быть публичным, причём настоял на этом Сергей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:40
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