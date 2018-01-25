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«Яндекс» и Google - лучшие в рейтинге работодателей для студентов￼￼
Сервис поиска вакансий Future Today составил рейтинг корпораций, которые интересны студентам, где на первом месте оказался американский Google, а на втором - российский "Яндекс". Выпускники предпочитают сферу IT-технологий.

«Яндекс» и Google - лучшие в рейтинге работодателей для студентов&#65532;&#65532;


Google получил одобрение 21,6% будущих выпускников, пишет портал РБК. "Яндекс" интересен 17,4% студентов, российский нефтяной гигант "Газпром" одобрен в качестве будущего места работы 15,4% выпускниками. Американская корпорация из Купертино Apple только на четвертой позиции в рейтинге перспективных компаний для трудоустройства. Среди интересных сфер работы учащиеся выделили BMW, "Газпром нефть", Сбербанк России, американский Microsoft, российского авиаперевозчика "Аэрофлот" и еще одного лидера в сегменте добычи углеводородов "Роснефть".

По итогам опроса 2017 года первое место безоговорочно отдано Google. Всего в исследовании принимало участие 19,5 тыс. студентов из 16 регионов РФ.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 10:00
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