Хейтеры уверены, что Ольга Бузова обманула, заявив о втором размере груди

Как известно, Ольге давно уже не дают прохода в Сети вопросами о размере груди, но долгое время девушка не желала говорить ничего, однако теперь все точки над "и" расставлены, поскольку телеведущая "Дома-2" заявила, что у неё второй размер. Зрители, разбирающиеся в размерах, сразу же заявили, что этого не может быть, так как грудь 32-летней знаменитости практически незаметна.Хейтеры решили посмеяться над Ольгой и порекомендовали есть больше капусты. Поклонники же заявили, что делать это нет смысла, потому что их кумир и без того выглядит неплохо. Мало того, почитатели Бузовой рады, что она не сливается с толпой и никогда даже не думает о пластических операциях, хоть это и модно в современном шоу-бизнесе.Недавно Ольга отпраздновала день рождения. Данное событие певица встретила вместе со своими подругами и сестрой в Таиланде, и получила много дорогих подарков. Тимур Батрутдинов также стал гостем праздника и вручил имениннице роскошное колье.