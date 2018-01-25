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Eni: Повышение цен на нефть - не спекуляция
Руководитель энергетической компании Eni (Италия) Клаудио Дескальци, выступая на глобальном экономическом саммите в Давосе, предположил, что повышение цен на нефть спровоцировали естественные факторы, а не спекуляция.

Eni: Повышение цен на нефть - не спекуляция


Стоимость нефтепродуктов строго зависит от спроса и предложения, передает слова эксперта портал ANSA. Цена на черное золото - основной фактор, когда страны картеля ОПЕК достигли договоренностей о сокращении нефтедобычи, а спрос на продукт растет до 1,5 млн баррелей в сутки. Однако повышение стоимости углеводородов до $70 не будет продолжительным, считает Дескальци.

Средняя цена на нефть будет в коридоре от $60 до $65, предполагает топ-менеджер Eni. Повышенный спрос спровоцирует исчерпание запасов нефти, поэтому избытка предложения в скором будущем не станет, а ситуация вновь вернется в естественное русло. Предпосылок для падения стоимости углеводородов нет.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 09:50
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