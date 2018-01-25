Eni: Повышение цен на нефть - не спекуляция

Стоимость нефтепродуктов строго зависит от спроса и предложения, передает слова эксперта портал ANSA. Цена на черное золото - основной фактор, когда страны картеля ОПЕК достигли договоренностей о сокращении нефтедобычи, а спрос на продукт растет до 1,5 млн баррелей в сутки. Однако повышение стоимости углеводородов до $70 не будет продолжительным, считает Дескальци.Средняя цена на нефть будет в коридоре от $60 до $65, предполагает топ-менеджер Eni. Повышенный спрос спровоцирует исчерпание запасов нефти, поэтому избытка предложения в скором будущем не станет, а ситуация вновь вернется в естественное русло. Предпосылок для падения стоимости углеводородов нет.