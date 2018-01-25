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Звезда "Дома-2" Екатерина Старикова неожиданно покинула Москву
Бывшая участница "Дома-2" Екатерина Старикова, которая известна и как ведущая проектных вестей, призналась, что неожиданно уехала из Москвы, так как поняла, что больше не в силах терпеть российские холода, и теперь темноволосая красотка находится в Таиланде.

По словам Екатерины, покинуть столицу с мужем было решено во время чаепития. Супруги просто внезапно поняли, что хотят перебраться туда, где всегда греет солнце, и выбрали Таиланд, подумал совсем недолго.

Звезда "Дома-2" Екатерина Старикова неожиданно покинула Москву

"Вечер не предвещал никаких планов, мы с мужем проводили время дома, и появилась мысль, что нам хочется в тепло. Решили посмотреть билеты в Тай, и оказалось, что их можно приобрести на утренний рейс", - рассказала Старикова.

При этом, Екатерина и её вторая половинка Олег так загорелись идеей слетать в тёплые края, что даже не стали ждать следующего дня, отправившись за билетами немедленно, при этом купили их всего за пару часов после спонтанного принятия решения.

Как объяснила Екатерина, Таиланд ей очень нравится, как и её мужу, и именно поэтому им захотелось отправиться туда. Помимо всего прочего, в этой стране они чувствуют себя по-настоящему счастливыми и никогда ещё не жалели об отправке туда.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:20
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