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Жительница Подольска 9 лет жила с двумя трупами в квартире
Пенсионерка из Подольска, что под Москвой, в течение 9 с лишним лет делила свое жилье с трупами своих родственников по причине нехватки финансов решить вопрос с похоронами.
Жительница Подольска 9 лет жила с двумя трупами в квартире


В одной из многоэтажек подмосковного Подольска полиция обнаружила два трупа, которые за давностью лет уже мумифицировались. Как объяснила 77-летняя владелица квартиры, при жизни мумии были ее братом и сестрой и скончались они примерно 8-9 лет назад. По причине того, что у пенсионерки не хватило финансов организовать похороны родных, сестра предпочла оставить два мертвых тела в доме.

Оперативники установили, что в квартире с 80-х годов прошлого века проживали брат и две сестры.

Сейчас тела направлены на судмедэкспертизы, которые помогут точно определить причины и давность смертей.

Правоохранители заняты доследственной проверкой. Пожилую женщину безотлагательно госпитализировали в психбольницу.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:40
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