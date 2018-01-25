Жительница Подольска 9 лет жила с двумя трупами в квартире

В одной из многоэтажек подмосковного Подольска полиция обнаружила два трупа, которые за давностью лет уже мумифицировались. Как объяснила 77-летняя владелица квартиры, при жизни мумии были ее братом и сестрой и скончались они примерно 8-9 лет назад. По причине того, что у пенсионерки не хватило финансов организовать похороны родных, сестра предпочла оставить два мертвых тела в доме.Оперативники установили, что в квартире с 80-х годов прошлого века проживали брат и две сестры.Сейчас тела направлены на судмедэкспертизы, которые помогут точно определить причины и давность смертей.Правоохранители заняты доследственной проверкой. Пожилую женщину безотлагательно госпитализировали в психбольницу.