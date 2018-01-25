В Самаре освободили 4-летнего ребенка, которого похитили ради выкупа в 2 миллиона рублей
В Самаре родители 4-летнего малыша, за которого киднепперы требовали выкуп, получили мальчика живым и здоровым благодаря проведенной полицейскими операции.
Вчера в Кинели обеспокоенная горожанка обратилась к правоохранителям с заявлением о похищении. Выяснилось, что около 8 утра двое неизвестных, скрывавшихся за медицинскими масками, насильно усадили мальчика в отечественный автомобиль, после чего «Лада Приора» скрылась. По прошествии некоторого времени мать ребенка на свой сотовый телефон получила сообщение с требованием двухмиллионного выкупа в обмен на ребенка.
Сотрудники полиции открыли уголовное производство. По горячим следам полиции удалось установить личности и задержать двоих подозреваемых. Как оказалось, в похищении участвовало трое: ранее судимый мужчина и две женщины. Предположительно, тот, кто организовал преступление, сейчас находится за решеткой.
Мальчика нашли в Кировском районе Самары в одном из домов. Сейчас малыш находится в окружении близких дома.